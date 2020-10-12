В Украине стремительно растет число позитивных тестов на коронавирус, власть вводи все новые ограничения, но вот переносить местные выборы, несмотря на угрозу, не собираются
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 265 454. За сутки 11 октября выявили 4 420 новых случаев заражения. Общее число жертв пандемии достигло 5 015 (43 за последние сутки).
За последние сутки среди 43 умерших от китайского вируса есть и парень 17-лет. У него было онкозаболевание. Это третий в Украине случай смерти несовершеннолетнего от вируса.
Ухудшается ситуация и с количеством госпитализации больных. В Киеве, Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях больницы переполнены более, чем на 70%.
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Также растет и количество больных пневмонией. С лета это число увеличилось в 5 раз.
При этом эксперты заявляют, что в Украине стоит готовиться к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся.
На вот власть такой прогноз, похоже, даже не настораживает. На вчерашнем совещании относительно борьбы с пандемией вопрос отмены выборов даже не поднимался.
В то же время было принято ряд других мер:
- временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение;
- осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября, но точную дату определят местные власти;
- в «красных» и «оранжевых» зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов. Так, с 22:00 заведения должны закрываться.
Кроме того, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.
Для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.
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