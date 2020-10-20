20 октября Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде.

В своем новом видео политический обозреватель Сергей Корнак не упустил случая раскрыть людям глаза на суть событий.

«Вот это мы попали. У этого человека не было и грамма сожаления о своих неудачах. Он ровно час под суфлера рапортовал о наших с вами «успехах» во всем…», – таково общее впечатление блогера от выступления президента.

В первую очередь Корнак поинтересовался, куда исчезли 117 миллиардов гривен, отпущенные на армию. «В течение года мы, наверное, закупили новое оружие, танки, самолеты, реконструировали старое? Да нет, ничего этого не произошло», - отмечает Сергей.

Он уверен, что после отставки главы оборонной промышленности Украины Айвараса Абромавичюса должность будет пустовать минимум полгода, а на это время поставят очередного «исполняющего обязанности» без всякой ответственности.

«Мы подписали контракт на 1,25 миллиарда фунтов на поставку катеров! Поймите друзья, когда страна подписывает договор с Великобританией, мы однозначно будем платить. Президент насадил нас на 60 миллиардов гривен, а это половина годового бюджета армии. И для чего? Для покупки 8 пограничных суден», - напомнил блогер.

Слова Зеленского о том, что он сохранил рабочие места в больницах Корнак считает «гнусной ложью». По его данным, в областных поликлиниках сокращено более 40 процентов персонала, в областях закрыта каждая третья больница – и это в разгар пандемии!

В экономике в действительности всё катится к упадку. Бизнесу необходимы кредиты, но получить их нереально. «В экономике тоже все класс!... Заявок на получение кредитов было около 30 000, выдали 600. Глава Украины просто врет, кредиты не выдают», - говорит обозреватель.

Но больше всего вреда, по его мнению, Зеленский принёс соглашением с Британией о военных базах в Украине. «Путин теперь нас всех в крови утопит, лишь бы англичане эти базы не поставили», - уверен Сергей Корнак.

Он призвал поскорее разогнать Верховную Раду. «Сократить их надо? Нет, их надо посадить», - считает Корнак.

Сообщалось, что во вторник президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с традиционным ежегодным посланием.

В ходе этого он предложил шумевшим нардепам уезжать в Россию.