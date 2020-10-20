Президент Володимир Зеленський різко відповів депутатам, які незадоволені ідеєю народовладдя в Україні
Як передає Politeka.net, свою позицію глава держави озвучив виступаючи зі зверненням до парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Зеленський нагадав, що одним з пунктів його програми було народовладдя, яке повинно, за його словами, повернути народу довіру до влади.
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"Це поверне довіру до держави та її інституції. Це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються активніше", - зазначив Зеленський.
У залі Верховної Ради хтось із нардепів почав шуміти, на що відреагував президент:
"Їдьте в Росію, якщо вам там подобається".
Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в першому читанні президентський законопроект про народовладдя.
Законопроект є першим з анонсованого раніше командою президента пакету ініціатив про народовладдя.
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