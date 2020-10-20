Стоит отметить, что Жириновский ранее заявлял, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.
Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
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По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".
Также Жириновский озвучил мнение, что после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.
Пользователи сети негативно отреагировали на данное заявление, заявив, что россиянам следует больше работать, а не разваливать и пропивать.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.