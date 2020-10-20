Российский политик Владимир Жириновский пригрозил Украине вторжением
Как передает Politeka.net, депутат от ЛДПР даже озвучил "сценарий" оккупации пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Жириновский уверен, что украинцы якобы только ждут прихода россиян.
"Нас ждут и хотят Как только наши танки дойдут до Харькова, там вспыхнет восстание. Украина рядом с нами, Кубань, Ростовская область все примыкает, а тем более сейчас Белоруссия, можно с севера нанести удар, полностью взять. Чернигов — тишина, Сумы, там очень нас ждут", - уверен одиозный политик.
 
Аналогичным образом политик предложил поступить с Грузией и Белоруссией. Также он заверил, что такая возможность якобы была еще шесть лет назад.

Владимир Жириновский

Стоит отметить, что Жириновский ранее заявлял, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

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По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

Владимир Жириновский

Также Жириновский озвучил мнение, что после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

Пользователи сети негативно отреагировали на данное заявление, заявив, что россиянам следует больше работать, а не разваливать и пропивать.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.

 