Стоит отметить, что Жириновский ранее заявлял, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

Также Жириновский озвучил мнение, что после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

Пользователи сети негативно отреагировали на данное заявление, заявив, что россиянам следует больше работать, а не разваливать и пропивать.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.