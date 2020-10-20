Жители Винницы определились со своими фаворитами в гонке за кресло мэра города

Соответствующий опрос был проведен в городе с 10 по 20 октября ОО «Концепт».

Так, большинство жителей Винницы на выборах мэра планируют отдать свой голос за Сергея Моргунова от «Украинской стратегии Гройсмана». В опросе он набрал 23,8% голосов респондентов. Моргунов является действующим мэром Винницы.

Следом за ним в опросе идет кандидат от «Слуги народа» Сергей Борзов, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных жителей Винницы.

Тройку лидеров замыкает Сергей Кудлаенко от «Европейской солидарности» с 12,3% голосов.

Остальной рейтинг кандидатов выглядит следующим образом:

Наталья Солейко – 5,5%;

Вячеслав Узелков – 4,3%;

Сергей Кармалита – 3,1%;

Александра Устинова – 1,8%;

Валентин Щекотунов – 1,1;%

Валентин Юзва – 0,8%;

Ирина Котова – 0,4%.

Кроме того, 15,5% участников опроса еще не определились, за кого отдадут свой голос, 8,6% не планируют голосовать, а 5,3% - не поддерживают ни одного из кандидатов.

Выборка опроса составляет 3500 респондентов, репрезентативна по основным социально-демографическим признакам относительно взрослого населения города. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Метод получения информации: индивидуальное интервью («с глазу на глаз») по месту жительства респондента.