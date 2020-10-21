Верховна Рада повинна голосувати за законопроєкти, які дійсно потрібні народу України, а не за те, що «спускають» з Офісу Президента. З таким закликом із парламентської трибуни виступив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

Досить уже монобільшості голосувати за законопроєкти, які у Верховну Раду підсовують з Офісу Президента! Треба... Gepostet von Ігор Палиця am Dienstag, 20. Oktober 2020

Адже останній рік 99% законів, які розглядають у парламенті, надходять саме з ОП. На сьогодні рівень довіри до Верховної Ради – всього 8%, до уряду – 6%, а до Президента – 40%.

«Давайте людям покажемо, що в нас парламентська республіка і ми працюємо на народ України. В нас мало часу! Нас просто використовують, а потім кажуть, що ми винні», – наголосив Ігор Палиця.

На думку народного обранця, криза довіри до влади загострюється критичною епідеміологічною ситуацією. Через недостатню кількість тестів та їхню погану якість невідома реальна статистика захворюваності. А брак необхідного обладнання в лікарнях ставить під загрозу життя людей.

«За пів року Кабінет Міністрів нічого не зробив. За пів року з Фонду боротьби з коронавірусом 35 мільярдів гривень пішли на дороги. Де ще 30 мільярдів? Гроші не використані. Ми перевіряли: угода про закупівлю комп’ютерних томографів не укладена. У Києві, Одесі, Харкові та інших великих містах черги на комп’ютерне обстеження по 6–7 днів. Черги на тести − по 8–9 днів. Статистика не відповідає дійсності», – зауважив політик.

Ігор Палиця наголосив: винні у смертях українців мають нести відповідальність. Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» за два тижні зібрала пів мільйона підписів за звільнення очільника МОЗ.

«Українці вмирають через нього, а вся відповідальність – на нас із вами й на Президенті України», – зазначив він.