Жители Днепра назвали, кого хотят видеть в кресле мэра и за какую партию готовы проголосовать
Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на результаты проведенного телефонного опроса.
Так, наибольшую потенциальную поддержку (среди респондентов, которые определились с выбором мэра и планируют голосовать) получил Борис Филатов (57%). В тройку лидеров также вошли: Загид Краснов (12,6%) и Александр Вилкул (10,1%).
Среди респондентов, которые определились с выбором партии, которую поддерживают, и планируют принимать участие в выборах, 5% проходной барьер преодолели следующие политические силы:
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- "Пропозиція" (23,8%)
- "Слуга народа" (15,4%)
- ОПЗЖ (17 6%)
- "Европейская солидарность" (8,3%)
- "Громадська сила" (9,6%)
- "Нацкорпус" (6,3%).
На грани преодоления проходного барьера оказались Блок Вилкула «Украинская перспектива» (4,7%) и "Батьківщина" (3,4%).
Наибольший скачок в рейтинговой поддержке продемонстрировала партия «Пропозиція». А наибольшее падение - «Слуга народа».
Отметим, телефонный опрос проводился в период с 12 по 16 октября. За это время было опрошено 2000 респондентов, 73,7% из которых подтвердили свое желание проголосовать. При этом 8,1% опрошенных отметили, что категорически не планируют идти на выборы.
По сравнению с результатами подобного опроса в сентябре, почти вдвое уменьшилось количество респондентов, не хотевших голосовать, и возросло количество желающих высказать свое мнение в бюллетенях.
Количество опрошенных, которые не определились с выбором, составило 17,2%.