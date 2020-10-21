Жители Днепра назвали, кого хотят видеть в кресле мэра и за какую партию готовы проголосовать

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на результаты проведенного телефонного опроса.

Так, наибольшую потенциальную поддержку (среди респондентов, которые определились с выбором мэра и планируют голосовать) получил Борис Филатов (57%). В тройку лидеров также вошли: Загид Краснов (12,6%) и Александр Вилкул (10,1%).

Среди респондентов, которые определились с выбором партии, которую поддерживают, и планируют принимать участие в выборах, 5% проходной барьер преодолели следующие политические силы:

"Пропозиція" (23,8%)

"Слуга народа" (15,4%)

ОПЗЖ (17 6%)

"Европейская солидарность" (8,3%)

"Громадська сила" (9,6%)

"Нацкорпус" (6,3%).

На грани преодоления проходного барьера оказались Блок Вилкула «Украинская перспектива» (4,7%) и "Батьківщина" (3,4%).

Наибольший скачок в рейтинговой поддержке продемонстрировала партия «Пропозиція». А наибольшее падение - «Слуга народа».

Отметим, телефонный опрос проводился в период с 12 по 16 октября. За это время было опрошено 2000 респондентов, 73,7% из которых подтвердили свое желание проголосовать. При этом 8,1% опрошенных отметили, что категорически не планируют идти на выборы.

По сравнению с результатами подобного опроса в сентябре, почти вдвое уменьшилось количество респондентов, не хотевших голосовать, и возросло количество желающих высказать свое мнение в бюллетенях.

Количество опрошенных, которые не определились с выбором, составило 17,2%.