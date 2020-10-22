Участницы Женского движения партии «ЗА МАЙБУТНЄ» сегодня, 22 октября, принесут под Офис Президента Украины пол миллиона подписей, которые в партии собрали за отставку Министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом сообщила прессс-лужба движения.

«Украина продолжает устанавливать антирекорды заболеваемости на коронавирус, а медицинская система Украины не готова к борьбе с эпидемией через пол года после ее начала. Больницы до сих пор не обеспечены необходимыми тестами и оборудованием. Отсутствие в должном количестве кислородных систем и концентраторов ставит под угрозу жизнь тысяч украинцев. Медицинские работники не обеспечены средствами защиты и не защищены организационно и материально. Государство перекладывает ответственность на местную власть, а сама тратит на дороги 35 миллиардов гривен из фонда по борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении.

В партии отмечают личную ответственность министра здравоохранения за сложившуюся ситуацию.

"Поэтому партия «ЗА МАЙБУТНЄ» собрала уже более пол миллиона подписей под требованием за отставку Максима Степанова. 22 октября мы принесем эти подписи под офис Президента Украины. Мы требуем от президента, чтобы он повлиял на свое парламентское монобольшенство, которое формировало это правительство, с тем чтобы министр Степанов был уволен со своего поста», - утверждают в женском движении партии «ЗА МАЙБУТНЄ»

Акция состоится в 12:00 под зданием Офиса Президента Украины (Банковая, 9) со стороны общественной приемной ОП.