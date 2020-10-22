Возле резиденции, окруженной представителями Нацгвардии, прошел митинг
После столкновений под Шевченковским райсудом, где фигуранту дела Шеремета Андрею Антоненко продлили срок ареста, Нацкорпус и представители других патриотических организаций приехали на госдачу генпрокурора Венедиктовой в Конча-Заспе, пишет Znaj.ua.
В Нацкорпусе убеждены, что вместо установления справедливости "в сфабрикованных против патриотов делах, прокуратура без всяких оснований продлевает им сроки содержания под стражей", зато реальные преступники и коллаборанты избегают ответственности.
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«Сегодня четырем из 15-ти харьковских робингудов» продлили сроки пребывания в СИЗО. По всей стране людей задерживают за борьбу с ватной агитацией. И в то же время мы видим совсем другую сторону медали, где представитель ОПЗЖ стреляет в человека, и это трактуется как легкие телесные повреждения, где убийцы добровольца «Сармата», вина которых доказана, выпускаются Бердянским судом на свободу», – сказал во время митинга руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.
Он добавил, что Венедиктова является «ставленницей Андрея Портнова, которая, «вместо борьбы с коррупцией выбрала путь борьбы с патриотами и добровольцами, теми, кто эту страну спас и продолжает защищать».
Участники акции протеста у государственной резиденции заявили о том, что генпрокурор Венедиктова должна уйти в отставку.