Президент РФ Владимир Путин пожаловался на проблему с водоснабжением оккупированного Крымского полуострова



По словам российского лидера, больше всего из-за этого страдает бизнес, передает "Крым.Реалии".

"Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", – заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ не нуждаются в помощи Украины по обеспечению оккупированного Крыма водой.

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - отметил Песков.