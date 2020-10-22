Суд обязал Венедиктову открыть уголовное дело против народного депутата Ильи Кивы
Как пишет Знай.юа, Печерский районный суд обязал Венедиктову открыть уголовное
Билецкий также опубликовал в своем телеграмме соответствующие документы. Он добавил, что давно уже не является чем-то новым тот факт, что Илья Кива способен говорить любые глупости.
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"То, что Кива – это ватный дегенерат со справкой из психиатрической больницы, что способен говорить любые глупости – ни для кого не новость. Новость - это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ. Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией.",- говорится в сообщении.
Андрей Белецкий добавил, что теперь отреагировать на ложь Ильи Кивы об "Азове" Венедиктову обязывает суд. Он пообещал, что в свою очередь сделает все, чтобы довести это дело до логического конца.