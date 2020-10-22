Лидер партии «Наши край», кандидат в мэры Киева прокомментировал ситуацию с коронавирусом накануне местных выборов и рассказал, что думает о создании нового антиковидного штаба во главе с Зеленским

«Этот так называемый «штаб по борьбе с коронавирусом» правильнее назвать «штаб выборов». Тут ключевое слово – выборы», - сказал Сергей Шахов в программе «Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком» на телеканале «Обозреватель ТВ».

«Если у нас все так плохо с эпидемией, то будьте честными с людьми и перенесите выборы? Например, на весну. Ведь на участках будет большое скопление людей, но нет денег, чтобы обеспечить элементарные средства защиты - маски, перчатки, антисептики и т.д. Сегодня власть, безусловно, идет на преступление. Она запугивает пожилых людей, которые в группе риска. А ведь именно эти люди уважают закон, свои права и обязанности и всегда приходят голосовать. При этом своими пятью вопросами Зеленский вытягивает молодежь на избирательные участки заманивая их марихуаной», отметил Шахов.

По мнению Шахова власть делит народ Украины на «своих» и «чужих» избирателей в попытке переломить тенденцию к падению рейтинга провласной партии. Такую ситуацию Шахов назвал очередной попыткой лишить украинцев их конституционных прав. Так как это было сделано на Донбассе с отменой выборов в 18 ключевых громадах региона. Только там произошла дискриминация украинцев по территориальному признаку, а сейчас происходит дискриминация по возрастному и социальному признаках, считает Шахов.

«Кстати, «Наш край» делал свои опросы по всей стране, и еще недавно абсолютное большинство людей (особенно на востоке – около 80%) собирались прийти на местные выборы, чтобы изменить ситуацию. Но сейчас украинцев просто запугали - и желающих проголосовать уже намного меньше. Но я призываю людей надеть маски, перчатки, взять дезинфектор, прийти на выборы, что бы не позволить власти манипулировать страной в корыстных целях», - заявил Шахов.