Скандально известный экс-нардеп, Президент Одесской юракадемии и МГУ Сергей Кивалов планирует застроить прибрежные склоны Одессы 3-х этажными элитными коттеджам от 8-ой до 10-ой станции Большого фонтана (практически до самого бывшего отеля Маристелла. Ныне - Стелла).

Как пишут Политические известия в Украине, строительство элитных коттеджей завуалировали под так называемые спальные корпуса для студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого является сам Кивалов. Речь идет о застройке более 6 гекторов прибрежных склонов.

Земельный участок скандальный экс-нардеп получил еще в 2009 году (решение Одесского горисполкома от 28.07.2009 г. №868).

Эскизный проект разработан неким ООО «Студио – С», директором которого является близкий друг Кивалова - Слюсаренко С.В. Строить будут, естественно, под видом спортивно-оздоровительного комплекса.

Заказчиком выступил сам Международный гуманитарный университет, который в свое время уже получил кусок земли на 8-ой Фонтана для личного особняка Кивалова, более известного, как «Замок Гарри Поттера».

Судя по эскизам и визуализации, студенты киваловского МГУ – настоящие счастливчики. Президент вуза побеспокоился для них о самых лучших условиях размещения.

То, что Сергей Кивалов назвал кемпингом для отдыха своих студентов, будет выглядеть элитным жильем, стоимостью от 500 тыс.$ за каждый индивидуальный коттедж.

Высота каждого здания – 3 этажа, площадью - от 90 до 110 кв.м.

По проекту Кивалова запланированы комплексы настоящего VIP-уровеня.

На первом этаже каждого номера разместится боксовый гараж на одно машиноместо, прихожая, коридор, топочная, санузел, гостиная и столовая.

На втором этаже планируется спальня, коридор, гардеробная, 2 санузла, кладовая, кабинет, детская. Видимо, для студентов МГУ старших курсов, которые успели обзавестись семьей с детьми.

На третьем этаже будут размещены спальня, гардероб, санузел, кладовая и даже бильярдная.

Помимо самой стройки элитных коттеджей, Кивалов планирует намыть дополнительную территорию пляжа 0,55 гектара, построить парковку и ресторан.

Застраивать прибрежные склоны Кивалов планирует уже в начале 2021 года.

Если же, конечно, доверчивые одесситы и запуганные студенты его вузов, проголосуют на местных выборах за его карманную «Морскую партию» и за него лично.