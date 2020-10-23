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Президент РФ Владимир Путин выступил с критикой в сторону Украины

По его словам, "государственные перевороты" негативно повлияли на экономическую ситуацию в стране.

"2004 год — одна революция, 2014 год — другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже", - цитируют Путина российские СМИ.

Кроме того, президент РФ уверен, что Украина разрушила все то, что досталось ей после распада СССР.

"Это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина — этого почти ничего не существует", — заключил Путин.

Также мы сообщали, Путин высказал свое недовольство наличием проблемы с водой в Крыму. По его словам, такое положение дел негативно сказывает на бизнесе и благосостоянию людей оккупированного полуострова.

Ранее стало известно, что Россия продолжает сталкиваться с проблемами на Кавказе, теряя территории, которые контролировала десятки лет.

Сержант запаса Национальной Гвардии Латвии Август Августинс рассказал, что Кремль долгое время мог поддерживать "гармонию" между Баку и Ереваном, втягивая Армению в международные организации, созданные Путиным, что позволило ему продвигать свои интересы в регионе – "как волку среди овец".

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.