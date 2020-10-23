Не нужно быть специалистом, чтобы, приглядевшись к аккаунтам посетителей, заметить: свыше 95 процентов из них – фейковые. «Авторы» комментариев, репостов и лайков – пустые журналы, где единственная запись сообщает об обновлении фото пользователя.
А вот сама госпожа Фоменко:
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Действительно, интернет-боты – это вообще беда нашего времени. Политики дополняют ими в Сети число своих реальных сторонников – но именно дополняют, а не полностью заменяют. Здесь же найти хотя бы одного не-бота – задача крайне сложная, если вообще выполнимая.
Об одном из этих юзеров известно вот что:
А вот сведения о другом:
В самом деле, большая часть этих аккаунтов зарегистрирована в России. И вряд ли дело в том, что Пальчевский – человек Москвы (хотя наличие у себя российского гражданства он и сам не отрицает). Скорее, российские боты стоят дешевле, поскольку в РФ их производство поставлено на такую серьёзную основу, что куда там Украине.
Впрочем, Пабат – это всего лишь Пабат, по нему одному нельзя судить обо всей команде Пальчевского, а уж тем более обо всей партии. Но можно приглядеться к её странице:
Что же известно об этой Любови Бондаренко? Известно немного:
Вот, собственно, и всё. Непохоже, чтобы этот комментарий писала пенсионерка, искренне верящая в Пальчевского – скорее уж тут виден студент, которого для этого наняли за еду.
Между прочим, в друзьях у «Бондаренко» числится и некто с колорадской лентой на аватарке – явный намёк на страну-производителя.
Еще один интересный персонаж – некая Дана Романова. Вроде бы реальный человек, и в друзьях у неё даже значится министр Фёдоров, да и блог свой она ведёт. При этом – ярая сторонница Пальчевского, а нынешнего киевского мэра крепко не любит:
Вот только эта киевлянка Дана каким-то мистическим образом одновременно является и россиянкой Миланой:
Да и публичную страницу Пальчевского тоже порой комментируют люди, которых на первый взгляд не отличить от реальных. Например, Олег Довгань:
Но и он при ближайшем рассмотрении оказывается петербуржцем Геннадием Погуновым:
Дальше, вероятно, можно не продолжать – лучше подвести итог.
Да, партия, использующая ботов – это нехорошо, но по нынешним временам чуть ли не норма. Но партия, практически сплошь из них состоящая – это уже и не партия.