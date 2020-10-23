Приглядимся ещё к некоторым из них.

Об одном из этих юзеров известно вот что:

А вот сведения о другом:

В самом деле, большая часть этих аккаунтов зарегистрирована в России. И вряд ли дело в том, что Пальчевский – человек Москвы (хотя наличие у себя российского гражданства он и сам не отрицает). Скорее, российские боты стоят дешевле, поскольку в РФ их производство поставлено на такую серьёзную основу, что куда там Украине.

Впрочем, Пабат – это всего лишь Пабат, по нему одному нельзя судить обо всей команде Пальчевского, а уж тем более обо всей партии. Но можно приглядеться к её странице:

Что же известно об этой Любови Бондаренко? Известно немного:

Вот, собственно, и всё. Непохоже, чтобы этот комментарий писала пенсионерка, искренне верящая в Пальчевского – скорее уж тут виден студент, которого для этого наняли за еду.

Между прочим, в друзьях у «Бондаренко» числится и некто с колорадской лентой на аватарке – явный намёк на страну-производителя.

Еще один интересный персонаж – некая Дана Романова. Вроде бы реальный человек, и в друзьях у неё даже значится министр Фёдоров, да и блог свой она ведёт. При этом – ярая сторонница Пальчевского, а нынешнего киевского мэра крепко не любит:

Вот только эта киевлянка Дана каким-то мистическим образом одновременно является и россиянкой Миланой:

Да и публичную страницу Пальчевского тоже порой комментируют люди, которых на первый взгляд не отличить от реальных. Например, Олег Довгань:

Но и он при ближайшем рассмотрении оказывается петербуржцем Геннадием Погуновым:

Дальше, вероятно, можно не продолжать – лучше подвести итог.

Да, партия, использующая ботов – это нехорошо, но по нынешним временам чуть ли не норма. Но партия, практически сплошь из них состоящая – это уже и не партия.