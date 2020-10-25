На местных выборах 25 октября уже проголосовал и экс-президент Петр Порошенко со своей супругой Мариной

Во время получения бюллетеней у Порошенко завязалась беседа с работницей комиссии.

Пока экс-президент любезничал, жена стояла рядом. Не дождавшись, Марине пришлось самой направиться к кабинкам для волеизъявления.

«С Богом!», - закончил свой разговор Порошено и направился голосовать. Женщина, выдающая бюллетени ответила такой же репликой.

Добавим также, что опрос Зеленского Порошенко сравнил президентский с фальсификациями выборов 2004 года. Волонтерам он посоветовал разбежаться.

Проголосовав на местных выборах, пятый президент заявил, что надеялся на отказ властей от незаконной агитации в виде опроса населения. При этом он назвал процедуру самым большим нарушением на выборах за время их проведения.

«Кидайте, і тікайте», - коротко сказал он волонтерам, проводившим опрос.

Действующий президент Владимир Зеленский проголосовал на выборах чуть раньше.

Из толпы собравшихся там журналистов выбежала активистка Femen задрала юбку и показала гениталии, окрашены в зеленый цвет. При этом на ее юбке была надпись Zexist. Девушку быстро скрутили и отвели в сторону.

Напомним, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: «За каждый голос обещали по…»

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