Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полную проверку декларации народного депутата Александра Дубинского.

Согласно расследованию НАПК субъект декларирования - депутат Дубинский – подал недостоверные сведения в декларации за 2019 год. Информацию о проведении НАПК проверки декларации Александра Дубинского за 2019 год можно найти на сайте Национального агентства, сообщает From-UA со ссылкой на ГолосUA.

Национальное агентство по предупреждению коррупции - это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который контролирует и проверяет декларации публичных служащих Украины и проводит мониторинг способа их жизни, который может не соответствовать полученным официальным доходам.

По информации СМИ, знакомых с фабулой проверки, Александр Дубинский подал недостоверные сведения о стоимости трех легковых автомобилей, право собственности на которые он приобрел в 2019 году.

Общая сумма расхождения между отраженной в декларации стоимости указанных транспортных средств и стоимостью в соответствии с договорами дарения составляет 2,2 млн грн. Общая сумма указанных недостоверных сведений составляет более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

По информации источников НАПК предметом расследования является нарушения Дубинским антикоррупционного законодательства Украины. также НАПК рассматривает манипуляции Дубинского относительно компании в Словакии DubPro s.r.o. Единственным акционером этой словацкой компании являлся Дубинский, однако не указал этого в декларации за 2019 год.

Ранее Центр противодействия коррупции обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении преступления народным депутатом от партии «Слуга народа» Александром Дубинским. Генпрокурор может открыть уголовное производство в отношении народного депутата. Дубинского обвиняют в недостоверном декларировании, легализации преступных денег и уклонении от уплаты налогов. ЦПК ранее предоставил данные словацкого бизнес-реестра о наличии в странах ЕС бизнеса у Дубинского. С 30 марта 2019 г. по 14 февраля 2020 г. он был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o, однако не указал этого в декларации за 2019 год.

Согласно расследованию журналистов «Наші Гроші» на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать являются собственниками 24 квартир общей площадью 2000 кв. м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.