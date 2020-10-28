Кандидат в мэры Борисполя Анатолий Федорчук умер до объявления результатов выборов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

Так, действующий мэр и кандидат на аналогичную должность ушел из жизни по причине заболевания COVID-19. При этом у Федорчука были все шансы снова стать мэром.

"До объявления результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - сообщил Дубинский.

Следует отметить, что коронавирус ранее подтвердился у мэра Борисполя Анатолия Федорчука, а также у трех его заместителей.

Городской голова Анатолий Федорчук был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы. Во время пребывания в медучреждении состояние мэра оценивалось как тяжелое.

Его первый заместитель Николай Корнийчук был доставлен в реанимацию Бориспольской центральной районной больницы.

Как известно, Анатолий Федорчук на местных выборах 2020 года также баллотировался как выдвиженец партии "Наш край". По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на выборах мэра Борисполя.

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