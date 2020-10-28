Украина очень бедная страна, ведь за последние 30 лет у нас был самый низкий показатель прироста ВВП в мире
В частности, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.
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"Мы с вами очень бедная страна. За последние 30 лет в Украине был самый низкий показатель прироста ВВП в мире. Отрицательный. Это если сравнивать со странами, где этот показатель в принципе отслеживается. Потому что есть еще Сомали, но там даже статистики нет", – заявил политик.
Он также сравнил показатели Украины, которые страна имела на закате СССР. Если тогда нас сравнивали с Францией, то сейчас нас могут сравнить лишь с Габоном в Африке. Украинцы могут лишиться всего из-за такой ситуации в экономике, ведь даже в Африке ситуация лучше.
"На закате СССР Украину сравнивали с Францией: примерно та же численность населения, такая же площадь, примерно одинаковые экономические показатели. Потом нас начали сравнивать с Польшей. А сегодня мы себя с Габоном не можем сравнить, потому что там ВВП на душу населения больше, чем в Украине", – объяснил Гетманцев.
По его словам, Колумбия, Индонезия и Вьетнам, которые ранее считались странами третьего мира, сейчас "намного успешнее" Украины, а ситуация в нашей стране оказалась хуже, чем в Сомали.
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