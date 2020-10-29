У министра развития общин и территорий Алексея Чернышева хотят назначить главой Киевской областной государственной администрации (КОГА) вместо Василия Володина его зама – Дмитрия Назаренко, который трудится в КОГА с 2018 года
Об этом стало известно Vesti.ua из своего, информированного источника.
Как сообщил нам источник издания в правительстве, после местных выборов готовится ряд увольнений глав ОГА. Среди них всерьез рассматривается вероятность отставки Василия Володина – главы Киевской ОГА.
«Володин провалил выборы, и хотя он – человек Чернышова, тот намерен его заменить еще одним человеком, связанным с ним. Речь идет о заместителе главы Киевской ОГА Дмитрии Назаренко. Интересно, что это человек из ещё порошенковской команды – был замом Горгана и Терещука. Потом усидел при Бно-Айрияне и Чернышове. В результате, теперь может подсидеть Володина», - рассказал нам осведомитель.
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По словам источника, Дмитрий Назаренко имеет неоднозначную репутацию. В частности, он якобы замешан в строительных схемах через кураторство правоохранителей области.