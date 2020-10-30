На прошедших местных выборах было отмечено немало курьёзных, скандальных и просто из ряда вон выходящих случаев. Канал «Знай 24» отобрал из них десять наиболее заметных.

Начинается список с традиционной «карусели». В этот раз она была отмечена во многих местах, и за один голос, отданный в другом городе, платили от 200 до 2 000 гривен. Наиболее широкую известность получил случай в Киеве, куда привезли с этой целью 132 жителей Житомира, якобы на экскурсию. Выяснилось, что каждому из них было авансом уплачено 200 гривен и обещано после голосования ещё 800. Организаторам грози перспектива провести за решёткой до десяти лет.

Девятое место занял фальшивый избирательный участок в Сумской области, по вид неотличимый от настоящего. А поскольку там ещё и звучала весёлая музыка, то явка оказалась даже большей, чем на настоящем участке. Сейчас это дело расследуется.

В селе Стеблево Черкасской области, напротив, всё было настоящим, включая кандидата – единственного. Других попросту не было. Выдвинула его партия «Слуга народа».

На седьмом месте – посёлок городского типа Аулы в Днепропетровской области. Вместо ножниц, которыми полагается обрезать углы неиспользованных бюллетеней, там использовался топор.

Не менее оригинальным изобретением стали житомирские кабины для голосования, сделанные из чего угодно: лестниц, тряпок, штор, столов для пинг-понга, спортивных тренажёров… Члены комиссии объясняли это тем, что нормальные кабины не успели доставить в срок.

Ценят оригинальность и в Днепропетровской области – там избирательные бюллетени хранили в большой кастрюле, поскольку сейф, по словам членов избиркома, был для этого слишком мал.

Четвёртое место завоевал другой избирком, в Херсонской области. Там бюллетени в сейфе поместились, но извлечь их оттуда не удалось – дверца не открывалась. Пришлось вызывать специалистов из службы по чрезвычайным ситуациям, которые сумели распилить сейф болгаркой, не повредив бюллетеней.

Третье место досталось активистке группы FEMEN, задравшей свою юбку перед президентом Владимиром Зеленским, шедшим голосовать. Нижнего белья на девушке не было, а лобковые волосы она выкрасила в символичный зелёный цвет. На изнанке юбки видна была надпись «Zexist». Правоохранители задержали девушку, её действия были расценены как мелкое хулиганство.

Второе место занимает опрос, совмещённый с этими выборами по настоянию самого Зеленского. На одних участках он вообще не проводился, на других был непонятно как и кем организован, причём число участников не контролировалось – всякий мог ставить галочки столько раз, сколько хотел.

Чемпионом стал новоизбранный глава Подвысоковской сельской общины Голованевского района Кировоградской области, экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, четыре года назад досрочно освобождённый из заключения, которое он отбывал за убийство. Если бы не это, на свободу политик смог бы выйти только в 2025 году.

Ранее рассказывалось о сложностях со сдачей избирательных протоколов, возникших в Одессе.

Они уже стоили жизни одному из членов избирательной комиссии.