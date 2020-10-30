При оценке итогов местных выборов часто высказывается мнение, что главным проигравшим стал Владимир Зеленский, поскольку его партия в большинстве городов не смогла ни провести своих мэров, ни занять первые места в советах

Но канал «Знай.ua» приводит другой взгляд: позиции президента и в самом деле несколько ослабели, но проигравшим стал не он, а все граждане Украины.

В 2019 году партия «Слуга народа» вошла во власть, а это делают не для того, чтобы затем из неё уходить. Эта политсила тоже сделала всё возможное, чтобы закрепиться во власти. В ход пошли договорённости с мэрами, формирование комиссий в интересах соответствующих групп влияния, и тому подобные методы.

По итогам прошедших выборов партия в большинстве городов получила пусть не контрольный пакет, то «золотую акцию». Этого вполне достаточно, чтобы с ней договаривались и допускали к участию в схемах. А ничего большего и не требуется.

Разумеется, исход выборов не даёт центру полного контроля над всё вертикалью власти, но такого контроля никогда и ни у кого не было. Важно другое: как бы ни менялась власть, прежние схемы остаются неизменными.

Например, дела Порошенко ни для кого не секрет. Однако он, утратив власть, сохранил и свободу, и деньги, поскольку заранее выговорил себе гарантии неприкосновенности.

У «слуг народа» и других политиков всё хорошо: есть и соглашения с новоизбранными мэрами, и удобные места во фракциях, поддерживающих этих мэров, и участие во всевозможных схемах. У их избирателей дела обстоят несколько хуже.

Несколько лет назад существовали структуры, пронизывавшие всю структуру власти: у президента была своя партия, своя парламентская фракция, свои губернаторы, свои представители в местных советах. Сейчас такие структуры не идут дальше губернатора. Мэры и депутаты местных советов, как правило, не связаны с общенациональными политическими силами. Но они сами могут начать формировать такую силу в преддверии будущих парламентских выборов.

Это возможный зародыш будущей третьей силы. Избирателям больше некому верить: в старых политиках они давно разочаровались, а за последние полтора года – и в новых тоже. Перспективы есть только у местных партий.

Не случайно социологи практически не получают заказов исследовать общественное мнение на предмет региональных выборов. Всех интересуют именно выборы местные. Децентрализации делает своё дело: деньги и власть сосредотачиваются на местах, а значит, возрастает конкуренция за то и другое.

Но большинство избирателей, как известно, последние выборы просто проигнорировало – выбирать там было не из кого.

Ранее называлась первая десятка скандалов и курьёзов минувших выборов.

А Николай Томенко заявлял о фальсификациях на выборах в Киевской области.