При оценке итогов местных выборов часто высказывается мнение, что главным проигравшим стал Владимир Зеленский, поскольку его партия в большинстве городов не смогла ни провести своих мэров, ни занять первые места в советах
Но канал
В 2019 году партия «Слуга народа» вошла во власть, а это делают не для того, чтобы затем из неё уходить. Эта политсила тоже сделала всё возможное, чтобы закрепиться во власти. В ход пошли договорённости с мэрами, формирование комиссий в интересах соответствующих групп влияния, и тому подобные методы.
По итогам прошедших выборов партия в большинстве городов получила пусть не контрольный пакет, то «золотую акцию». Этого вполне достаточно, чтобы с ней договаривались и допускали к участию в схемах. А ничего большего и не требуется.
Разумеется, исход выборов не даёт центру полного контроля над всё вертикалью власти, но такого контроля никогда и ни у кого не было. Важно другое: как бы ни менялась власть, прежние схемы остаются неизменными.
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Например, дела Порошенко ни для кого не секрет. Однако он, утратив власть, сохранил и свободу, и деньги, поскольку заранее выговорил себе гарантии неприкосновенности.
У «слуг народа» и других политиков всё хорошо: есть и соглашения с новоизбранными мэрами, и удобные места во фракциях, поддерживающих этих мэров, и участие во всевозможных схемах. У их избирателей дела обстоят несколько хуже.
Несколько лет назад существовали структуры, пронизывавшие всю структуру власти: у президента была своя партия, своя парламентская фракция, свои губернаторы, свои представители в местных советах. Сейчас такие структуры не идут дальше губернатора. Мэры и депутаты местных советов, как правило, не связаны с общенациональными политическими силами. Но они сами могут начать формировать такую силу в преддверии будущих парламентских выборов.
Это возможный зародыш будущей третьей силы. Избирателям больше некому верить: в старых политиках они давно разочаровались, а за последние полтора года – и в новых тоже. Перспективы есть только у местных партий.
Не случайно социологи практически не получают заказов исследовать общественное мнение на предмет региональных выборов. Всех интересуют именно выборы местные. Децентрализации делает своё дело: деньги и власть сосредотачиваются на местах, а значит, возрастает конкуренция за то и другое.
Но большинство избирателей, как известно, последние выборы просто проигнорировало – выбирать там было не из кого.
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