Резкое изменение позиции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу «Роттердам+» стало следствием политического давления, но при этом на закрытие дела через отсутствие в нем состава преступления это не повлияет

Об этом заявила адвокат по делу Наталья Дригваль.

«Невозможно просто предположить, что человек, имеющий высшее юридическое образование, огромный опыт работы в качестве судьи могла отнести и расценить это в качестве доказательства. Поэтому здесь возможный вариант событий – это только лишь политическое давление, вследствие которого ее вынудили принять это в качестве аргумента», - сообщила Дригваль в эфире телеканала «Украина24».

По ее мнению, есть все основания подозревать о координации действий НАБУ и судьи ВАКС с целью затянуть во времени неизбежное закрытие дела «Роттердам+».

Адвокат отметила, что формальным поводом для изменения позиции суда стал вывод частного эксперта Педь, в отношении которой ГБР начало расследование из-за возможных фальсификаций.

«Невзирая на то, что именно была получена экспертиза СБУ, которая не подтвердила ущерба, детективы в срочном порядке обратились к частному эксперту, которая подтвердила наличие этого ущерба. Они же и представили эту экспертизу на рассмотрение судье уже в последнем производстве», - добавила Дригваль.

Напомним, 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.