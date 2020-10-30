Украина может повторить финский успех отказавшись от оккупированных территорий Донбасса
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Павел Казарин на своем Telegram-канале.
По его словам, украинское общество любит ставить чужой опыт себе в пример.
"Хотим ли мы быть Финляндией? Победившей Советский Союз, построившей комфортную среду, создавшую одну из лучших образовательных систем в мире? Безусловно да. И мы вспоминаем про то, как финская армия победила красную, отстояла независимость и выбила свое право на суверенитет", - отметил он.
Казарин уверен, что финский сценарий для Украины – это законодательный отказ от оккупированных территорий.
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"Признание их частью России. Эвакуация и обустройство жителей Донбасса и Крыма. Возвращение страны в экономическую орбиту Москвы. Отказ от НАТО и ЕС. Каждый может примерить его на себя и решить – готов ли он заплатить эту цену", - считает журналист.
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