Украина может повторить финский успех отказавшись от оккупированных территорий Донбасса

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Павел Казарин на своем Telegram-канале.

По его словам, украинское общество любит ставить чужой опыт себе в пример.



"Хотим ли мы быть Финляндией? Победившей Советский Союз, построившей комфортную среду, создавшую одну из лучших образовательных систем в мире? Безусловно да. И мы вспоминаем про то, как финская армия победила красную, отстояла независимость и выбила свое право на суверенитет", - отметил он.

Казарин уверен, что финский сценарий для Украины – это законодательный отказ от оккупированных территорий.

"Признание их частью России. Эвакуация и обустройство жителей Донбасса и Крыма. Возвращение страны в экономическую орбиту Москвы. Отказ от НАТО и ЕС. Каждый может примерить его на себя и решить – готов ли он заплатить эту цену", - считает журналист.

Ранее мы сообщали, что украинский писатель Василий Шкляр заявил, что не нужно бороться за возвращение Крыма и Донбасса.

По его словам, Крым не был украинским и никогда не станет частью Украины. Более того, от полуострова нужно навсегда отказаться, чтобы избавиться от влияния со стороны России.





