Скандальный законопроект Президента Зеленского о так называемом восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству свидетельствует о том, что украинская власть в угоду своим западным покровителям решила окончательно уничтожить остатки независимости судебной ветви власти в нашей стране.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В ОПЗЖ уверенны, что очередная попытка узурпации власти и уничтожения институтов демократии в Украине непосредственно связана с поражением партии «Слуга народа» на местных выборах.

«Подстрекаемые властью ряда государств, которые осуществляют внешнее управление Украиной, больше не имеющие поддержки украинского народа в результате фиаско на местных выборах, полностью зависимые от поддержки и одобрения США, ЕС и других западных стран, Президент Зеленский и его окружение (в том числе так называемое монобольшинство в Верховной Раде, утратившее поддержку избирателей) намерены нарушить конституционный принцип независимости ветвей власти и начать законодательный террор против судебной власти, а именно Конституционного Суда», – говорится в заявлении.

Отмечается, что все решения КСУ, даже если это кому-то не нравится, являются окончательными и не подлежат обжалованию. Однако, власть, преследуя свои интересы, развернула против судей КСУ настоящую кампанию террора.

«Решение Конституционного Суда, являющееся окончательным и не подлежащее обжалованию, вызвало настоящую бурю нападок, обвинений и даже угроз. Государственное бюро расследований вызвало председателя КС на допрос, что прямо противоречит п. 7 ст. 24 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”. Давление со стороны власти сопровождалось хорошо организованной уличной кампанией радикалов, осуществлявших прессинг, и многочисленных соросят, устроивших органу конституционной юрисдикции настоящую травлю в Интернете и социальных сетях, направленную на снижение доверия к нему и подрыв суверенитета Украины», – заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В ОПЗЖ считают, что законопроект Зеленского о прекращении полномочий членов Конституционного Суда – это ни что иное, как попытка подчинить себе судебную власть и превратить судей КСУ в послушных марионеток.

«“Оппозиционная платформа – За жизнь” считает вносимый Президентом законопроект “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” циничным издевательством, потому что не имеет морального права говорить о доверии и уважении к Конституционному Суду тот, кто сам его не проявляет, кто планирует использовать Верховную Раду для уничтожения гарантированной Конституцией независимости судебной ветви власти», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, что решение Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений вызвало резкую критику со стороны представителей украинской власти и ее западных «партнеров».

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что требование Зеленского объяснения судьями их решения является прямым вмешательством в работу судебной системы.