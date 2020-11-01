Нынешняя дискуссия по Конституционному суду возвращает к необходимости расширения границ значение термина "конфликт интересов".

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Напомню, что этот термин в антикоррупционном законодательстве означает конфликт лица между частным интересом и его служебными или представительскими полномочиями, которые могут повлиять на беспристрастность принятого решения.

Уже давно очевидно, что двойное гражданство должностных лиц, правоохранителей, судей и их семей (Россия, Венгрия, Кипр, Израиль...) является важной составляющей конфликта интересов и должно не допускаться и соответственно наказываться!

Наличие имущества и средств у должностных лиц и их семей на, по меньшей мере, территории страны-агрессора или в оффшорных зонах - является тоже конфликтом интересов и должен приводить, как минимум, к увольнению должностных лиц…

Между прочим, активная информационно-рекламная кампания НАЗК на поддержку Президента выглядит странной, потому что это точно не входит в ее полномочия. А вот проверка фактов наличия имущества, недвижимости, средств в зарубежных банках или оффшорах всех чиновников - от Президента до судей и городских голов - это их обязанность, за которую мы платим им более 400 миллионов бюджетных гривен в год!

А этой сфере деятельности НАПК-полнейшая тишина

Итак, необходимо расширить толкование "конфликта интересов" и безотлагательно реагировать на его нарушения!