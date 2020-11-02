Украина имеет новый план по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом в эфире телеканала Украина 24 предупредил первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, официальный Киев готов представить новую стратегию уже на следующей встрече "Нормандской четверки".

Кравчук утверждает, что сейчас Украина в лучшей переговорной ситуации, чем раньше.

"Сейчас украинская сторона готовит план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Его проект мы готовы представить на ["нормандской"] встрече в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон", – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

"Я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше", – подчеркнул Кравчук и добавил, что в противном случае переговоры сторон конфликта продолжатся.

Ранее мы рассказывали, что РФ не изменит своего поведения в переговорном процессе ТКГ.

Леонид Кравчук предупреждал, что Москва ждет, что Украина пойдет на уступки.

"Россия не разблокирует переговорный процесс. Это точно. Вот 28 октября у нас видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать уступки навстречу", – заявлял ранее первый президент.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.