Президент России Владимир Путин переиграл Украину во время минских переговоров
Такое мнение высказал в интервью для "Радіо Свобода" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
По его словам, Минские договоренности необходимо изменить, поскольку в тексте сформулировано несколько моментов, которые "невозможно решить".
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"Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем, не в силах их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть", – сказал он.
По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается "играть на равных", но пока получается это делать с трудом.
Кроме того, первый украинский президент пояснил, что Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.
"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.
Напомним, Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".