Президент России Владимир Путин переиграл Украину во время минских переговоров

Такое мнение высказал в интервью для "Радіо Свобода" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, Минские договоренности необходимо изменить, поскольку в тексте сформулировано несколько моментов, которые "невозможно решить".

"Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем, не в силах их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть", – сказал он.



По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается "играть на равных", но пока получается это делать с трудом.

Кроме того, первый украинский президент пояснил, что Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.

"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой.

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Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".