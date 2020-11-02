В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий.
Как пишет Обозреватель, проект закона №4199-1 уже появился на сайте парламента. Автором значится нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, также в соавторах: Дмитрий Натахула, Игорь Васильковский и Андрей Мотовиловец.
Что предусматривает:
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15 минималок (75 тыс. гривен) – для убыточных.
Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.
Также предлагается:
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установить ограничение на количество иностранцев в наблюдательных советах,
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обязать их подавать декларации о доходах,
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обязать их присутствовать на всех заседаниях наблюдательного совета.
Согласно законопроекту, больше половины членов наблюдательного совета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.
Также все члены наблюдательных советов должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы в управлении субъектами хозяйствования – юридическими лицами со штатом более 500 человек.