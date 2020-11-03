Предвыборная информационная шумиха вызвала много информповодов и вызвала много разговоров относительно того или иного кандидата в органы власти

С этим уже все смирились, потому что в каждой стране, перед выборами начинается борьба компроматов, пишет "Рупор". Но есть и другая сторона бротьбы - административная. И это не о применении административного влияния во время голосования или подсчета голосов, а это об анонсировании законопоектов, которые звучат как благотворительные, но целью имеют лишь получить политическую выгоду в виде процентов поддержки. Более того, некоторые из них несут крайне негативные последствия для здоровья граждан.

Например два законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно применения фискальных аппаратов у субъектов хозяйствования №3853-1 и №3853-2. Казалось бы, позитина інціатива, которая призвана сузить применение РРО для бизнеса, но на самом деле, если посмотреть глубже, реальность немного иная. Наиболее рискованной является фармацевтическая отрасль в этом контексте. Наличие кассового аппарата дает гаратнию, что аптека платит налоги, ее препараты являются сертифицированными, а каждый пациент может привлечь к ответственности провизора, продавшего некачественный препарат.

В общем, с момента полного внедрения регистраторов расчетных операций прошел год и результаты для страны являются очень позитивными. Законы №128-IX и №129-IX о программных РРО создали новый прозрачный инструмент для уплаты налогов и ведения бизнеса. По состоянию на 01.10.2020 в соответствии с базами данных Государственной налоговой службы в Украине зарегистрировано 312,5 тыс. РРО. Это на 17 тыс., или на 5% больше, чем в прошлом году. Общая сумма продаж, проведенных через РРО за 9 месяцев 2020 года, также выросла и достигла 885,1 млрд гривен (за соответствующий период 2019 году – 867,7 млрд гривен). То есть, популярность использования этого инструмента добросовестным бизнесом постепенно набирает распространение. И это именно те изменения, которые не требуют вмешательства и заслуживают дальнейшей реализации.

Глядя на эти показатели, идея снижения применения РРО выглядит очень странной, ведь это откат к старым порядкам и нормам, и те народные депутаты, которые это инициируют, вероятно, имеют целью собственные интересы.

Очевидно, что законопослушный бизнес не имеет ничего против применения РРО, ведь они заинтересованы в том, чтобы платить налоги в государство. При сужении применения этих норм, вернутся “серые” схемы ухода от налоговых отчислений и государство от этого вратить.

29 октября 2020 года Общественный союз “Аптечная профессиональная ассоциация Украины” по поводу этих инициатив провела брифинг, где заявила, что они, как ответственный бизнес, не имеют ничего против существования РРО. Более того, каждый пациент уверен, что препараты являются качественными и аптеки в этом заинтересованы.

Как отмечал, директор ассоциации Владимир Руденко, внедрение полной фискализации усилит контроль за деятельностью интернет-аптек, упростит работу фискальным органам, Гослекслужбе, а от этого выигрывают потребители.

А сбыт фальсифицированных, некачественных лекарственных средств и распространение «серого» импорта - все это реализовывалось в основном через предпринимателей, не имеющих системы учета (фискализации операций). По информации Гослекслужбы, на сегодня количество фальсифицированных лексредств значительно сократилась. Ведь только в случае наличия фискального чека пациент, который получил некачественные лекарственные средства, может доказать, что купил их в том или ином аптечном учреждении.

Присутствующий на брифинге Константин Холявчук, заместитель операционного директора ООО "Фармастор" сообщил, что главной целью применения РРО является не только контроль налогоплательщиков, а защита прав потребителей. Более того, это заставляет всех участников рынка быть законопослушными. Если законопроекты №3853-1 и №3853-2 принять, в разы увеличивается риск, что пациенты будут получать лекарства худшего качества и не смогут это доказать.

“Мы как честный бизнес, занимаемся проблемами пациентов и платим налоги государству. Сужение сферы фискализации приведет к негативным наклейкам",- добавляет Холявчук.

В таких чувствительных вопросах общество должно реагировать остро и мгновенно, ведь речь идет о национальных интересах каждого. В свою очередь, народные депутаты, которые призваны представлять интересы народа, обязаны действовать ответственно. Интересно, чего хотят достичь инициаторы этих законопроектов: уменьшение поступлений в бюджет или возвращение схем уклонения от уплаты налогов? Вопрос не риторический, и похоже для них собственные интересы куда более важны чем интересы тех, кто их выбирал. Хотя, они еще могут отозвать эти законопроекты, или не голосовать за них. Тогда и будет видно для кого чьи интересы ближе.