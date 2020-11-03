Скандальный политический деятель и бывший глава Грузии Михаил Саакашвили выступил с резким заявлением, уделяя особое внимание отдельным личностям.

Так, деятель уверен, что Украине нужно освободиться от олигархов, которые держат бедную страну в руках, чтобы она смогла стать богатым государством.

Об этом сообщают на канале "UA NEWS" в YouTube.

Не так давно бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что у него есть настоящая история большого успеха. Он назвал себя единственным политиком Украины, который никак не продается и не ведет никакую игру с олигархами.

"Мы соберем огромное количество людей, мы научим новых спартанцев", - достаточно эмоционально высказался Саакашвили.

Также украинский и грузинский деятель заявил, что наберет в команду 300 человек, и те будут менять все законы, а также снижать налоги. Кроме того, люди Саакашвили могут увеличивать размер выплат пенсий для украинских граждан и привести государство к хорошей жизни.

"Мы разберемся с криминалом, мы пересадим всех, кто грабит народ, мы вернем обратно украинцев, которые уехали из страны, и мы дадим Украине двухзначную цифру экономического роста", - заявил бывший грузинский глава и деятель Михаил Саакашвили.

Также он утверждает, что он станет главой украинского правительства, чтобы якобы избавить государство от олигархов. По его словам, Украина является самой бедной страной Европы по уровню ВВП на душу населения, зато достаточно богатой по другим параметрам.

"В Украине есть огромное количество ресурсов, куда не глянь. Это самая богатая страна Европы. И вместе с тем, это самая богатая страна Европы, которая стала самой бедной при той элите, которая сейчас есть. В Украине есть все, но это все находится в руках семьи олигархов, которая держит Украину в заложниках",– отметил Михаил Саакашвили.

Напомним, что экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его могут лишить жизни.

Как сообщала Politeka, Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину.

Также Politeka писала, что в сети рассказали о жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.