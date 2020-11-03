Экс-секретарь СНБО Украны Александр Турчинов получил повестку в ГБР
Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.
По словам Турчинова, ГБР таким образом осуществляет "заказ ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа".
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Украинцы не остались в стороне от такой новости.
"Этому "кровавому пастору" вышка светит и за Майдан, и за сдачу Крыма без единого выстрела... Это так пара пунктов для начала", "Ой, помню Парубия тоже допрашивали по 2 мая. И где?", "Пришло время расплаты за коррупцию", "Лучше бы в военкомат и на передовую", "За Крым должен ответить", - писали в сети.
Напомним, Александр Турчинов выразил уверенность в том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский получил такую возможность.
"У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", - заявил политик.
Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.
Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа в Крыму: украинцам показали новые кадры бедствия.
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