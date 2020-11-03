Ведущий, историк и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев рассказал, кто стоит за скандальным решением Конституционного Суда Украины, которое "подняло на уши" всю страну.

По его словам, можно посмотреть на этот конфликт, вспомнив два фактора: внешний и внутренний.

Об этом сообщают на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Так, ведущий объяснил, кто же является инициатором скандального и громкого решения КСУ, а также кто ищет в этом решении выгоду. По словам Снегирева, эта ситуация имеет две стороны, но глава украинского государства Владимир Зеленский не называет никаких фамилий.

"Здесь есть две стороны конфликта: внешняя в виде Российской Федерации и внутренняя – это, так называемая, олигархия. Причем, собственно, президент Украины Зеленский странным образом не называет фамилии, как внешних, так и внутренних врагов", - подчеркнул сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Если говорить о внешней стороне этого вопроса, то тут важно уточнить, что речь идет о безопасности. По словам ведущего, 2 года назад, в период войны между Российской Федерацией и Украиной, глава КСУ получил земельный участок на аннексированном Крымском полуострове.

Также Снегирев рассказал о внутреннем факторе, который означает, что Конституционный Суд будет рассматривать важный вопрос касательно банковского сектора. Помимо всего прочего, ведущий рассказал и о том, кому же выгодно блокирование материальной помощи для Украины.

По словам ведущего, здесь можно связать это с пятым президентом Украины Петром Порошенко, для которого этот сценарий очень положителен. Кроме того, Дмитрий Снегирев решил обратиться и к силовым структурам.

"Обращаю внимание представителей силовых структур на наличие возможной российской агентуры в высшей украинской власти и странный симбиоз украинского политикума с представителями страны-оккупанта", - добавил ведущий Дмитрий Снегирев.

Напомним, что украинские граждане могут лишиться безвизового режима из-за скандального решения КСУ.

Как сообщала Politeka, в Киеве под стенами Конституционного Суда разыгрался массовый бунт.

Также Politeka писала, что нардеп Александр Качура прокомментировал скандал с Конституционным Судом.