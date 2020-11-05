Украина не может позволить втянуть себя в американский конфликт между демократами и республиканцами.
О важности нейтралитета нашей страны на YouTube-канале «Политика Наизнанку» рассказал политический обозреватель Дмитрий Снегирёв.
По его словам, и действующий президент США Дональд Трамп, и его соперник на выборах Джо Байден в ходе кампании говорили об Украине намного больше, чем о планах развития своей страны.
«Дело в том, что, учитывая некоторые коррупционные составляющие, которые существуют в украинском и американском политикуме, мы оказались благодатной почвой для внутреннй борьбы в США», - замечает Снегирёв.
Он констатировал, что Украина оказалась втянутой в чужую игру, где она ничего выиграть не может – только проиграть. Следовательно, необходимо всегда помнить, что мы – суверенная страна, у которой есть свои интересы. Здесь единственная разумна позиция – нейтралитет.
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Снегирёв напоминает, что наше государство четыре года назад уже совершило крупную ошибку, безусловно поддержав на американских президентских выборах Хиллари Клинтон. Украине это значительно повредило: под ударом оказались и дипломатические отношения, и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном.
«Мы имеем опыт отношений с США, и есть риск пренебречь историей и наступить на те же грабли. К чему я призываю: взвесить ситуацию, не делать резких заявлений со стороны украинских политиков, и, самое главное, обеспечить полную неангажированность украинской правоохранительной системы», - подчёркивает Снегирёв.
По его мнению, необходимо тщательно расследовать все случаи коррупции и сделать результаты достоянием общественности. Но они ни в коем случае не должны быть использованы как компромат в предвыборной борьбе.
«Сейчас стоит вопрос продолжения военно-экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами. Также возникает недовольство тем, что Российская Федерация создает ситуацию, в которой украинская сторона будет вынуждена реагировать на различные нарративы, которые вбрасывает в информационное пространство сама же Украина. Мы вынуждены комментировать присутствие третьей стороны, фактически позволяя втягивать себя в политические разборки», - подытожил политический обозреватель.
Ранее он прокомментировал конфликт между президентом и Конституционным судом.
Также он предупредил об опасности локдауна.