Ведучий, історик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов звернувся до українських громадян і розповів їм про те, чи прийде до країни друга хвиля епідемії інфекції коронавірусу
Крім того, Снєгирьов пояснив, чи зможе Україна витримати другий локдаун, а також що зараз відбувається на території країни в період епідемії китайського захворювання.
Відповідне відео опублікували на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.
За словами Снєгірьова, коли влада Франції планує закривати великі міста, на території України хочуть відкрити ще 2 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії умовного розмежування з територіями Донбасу.
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Ведучий заявив, що на кожному контрольному пункті на добу може проходити близько 10-15 тисяч громадян.
"Яким чином буде українська сторона контролювати цей потік?"- звернувся до українських громадян Дмитро Снєгирьов.
Крім цього, ведучий не обійшов стороною і проблему з дефіцитом подачі кисню в лікарні України. Більш того, на сьогоднішній день по всій країні існує всього 9,5 тисяч ліжкомісць, на які уряд встановив спеціальні кисневі обладнання.
Снєгірьов звернув увагу українців і на бюджет країни, дефіцит якого досяг рівня в 300 мільярдів гривень, а ВВП знаходиться на рівні 8%. За словами ведучого, якщо в добу в Україні коронавірусною інфекцією захворіє близько 20 тисяч громадян, то "Україна опиниться на межі колапсу".
Ведучий розповів, що для того, щоб економічна ситуація в країні не зупинилася, потрібно підняти питання про детінізацію вітчизняної економіки, а також про блокування східної частини України в разі погіршення епідемічної ситуації.
"Це єдиний шлях, яким Україна може вберегти себе від другої хвилі смертельної хвороби", - додав Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що Дмитро Снєгирьов розповів, навіщо в Україні говорять про посилення карантину.
Як повідомляла Politeka, що ведучий Дмитро Снєгирьов пояснив, чому Міжнародний Валютний Фонд може відмовити Україні в допомозі.
Також Politeka писала, що Дмитро Снєгирьов передбачив реакцію ЄС на ситуацію зі скандалом в КСУ.