Ведучий, історик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов звернувся до українських громадян і розповів їм про те, чи прийде до країни друга хвиля епідемії інфекції коронавірусу

Крім того, Снєгирьов пояснив, чи зможе Україна витримати другий локдаун, а також що зараз відбувається на території країни в період епідемії китайського захворювання.

Відповідне відео опублікували на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

За словами Снєгірьова, коли влада Франції планує закривати великі міста, на території України хочуть відкрити ще 2 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії умовного розмежування з територіями Донбасу.

Ведучий заявив, що на кожному контрольному пункті на добу може проходити близько 10-15 тисяч громадян.

"Яким чином буде українська сторона контролювати цей потік?"- звернувся до українських громадян Дмитро Снєгирьов.

Крім цього, ведучий не обійшов стороною і проблему з дефіцитом подачі кисню в лікарні України. Більш того, на сьогоднішній день по всій країні існує всього 9,5 тисяч ліжкомісць, на які уряд встановив спеціальні кисневі обладнання.

Снєгірьов звернув увагу українців і на бюджет країни, дефіцит якого досяг рівня в 300 мільярдів гривень, а ВВП знаходиться на рівні 8%. За словами ведучого, якщо в добу в Україні коронавірусною інфекцією захворіє близько 20 тисяч громадян, то "Україна опиниться на межі колапсу".

Ведучий розповів, що для того, щоб економічна ситуація в країні не зупинилася, потрібно підняти питання про детінізацію вітчизняної економіки, а також про блокування східної частини України в разі погіршення епідемічної ситуації.

"Це єдиний шлях, яким Україна може вберегти себе від другої хвилі смертельної хвороби", - додав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що Дмитро Снєгирьов розповів, навіщо в Україні говорять про посилення карантину.

Як повідомляла Politeka, що ведучий Дмитро Снєгирьов пояснив, чому Міжнародний Валютний Фонд може відмовити Україні в допомозі.

Також Politeka писала, що Дмитро Снєгирьов передбачив реакцію ЄС на ситуацію зі скандалом в КСУ.