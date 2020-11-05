"План совместных шагов" предоставленный украинской стороной в ТКГ может запустить распад Украины

Такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков в комментарии "Главреду".

По его словам, таким образом Леонид Кравчук и Офис президента пытаются показать хоть какие-то результаты по урегулированию ситуации на Донбассе.



В то же время эксперт уверен, что никакой "зрады" в документе не будет, хоть и есть некоторые нюансы.

По его словам, одной из опасностей является возможное проведения выборов весной 2021 года на территории ОРДЛО.

"К власти в ОРДЛО попадут сепаратисты, но умеренные – боевики вроде погибших "моторол" вряд ли пройдут. Хотя и умеренные могут рассказывать о необходимости присоединения к России... Те, что стреляли из автоматов, не пройдут, а те, что "стреляли" словом – окажутся у власти", - уверен Кочетков.



Эксперт подчеркнул, что такой сценарий создаст в Украине предпосылки для распада государства на две части: правобережную и левобережную.

Напомним, Леонид Кравчук выразил уверенность в том, что после возвращения контроля над границей Донбасса можно будет вернуть нормальную жизнь на ныне оккупированных территориях.

Согласно документу, также планируется решить вопрос о наказании для боевиков, приняв соответствующий закон в Верховной Раде.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.



