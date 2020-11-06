Николай Томенко считает, что депутатов просто купили. Цена - 7.3 миллиарда гривен

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Вчера ВР приняла бюджет-2021 в первом чтении 275 голосами депутатов.

Если так называемая зе-монобільшість, которой уже давно не существует, смогла дать аж 209 голосов, то кто же подставил плечо Правительству Зеленского?

Больше всего, соответственно 20 и 19 голосов в поддержку власти (напомню принятие бюджета - это главный экзамен на дееспособность парламентско-правительственного большинства) дали группа «доверие» и партия Тимошенко.

Если группа "Доверие" уже давно действует как составляющая власти, потому что эти депутаты-бизнесмены и мажоритарщики из партий Яценюка, Порошенко и "нашего края" всегда за власть, то единодушная поддержка правительства оппозиционной фракцией во главе с Тимошенко - неожиданность. Ранее бюджет Зеленского-2020 в Бюте разрешали проголосовать лишь нескольким депутатам.

Более того, во время обсуждения властный проект бюджета «Батькивщина» обозвала бюджетом катастрофы... и после этого мужественно его поддержала. Это, между прочим, уже становится позорной парламентской традицией, ведь подобный метод выбивания в бюджете средств для своих округов или братского бизнеса из-за беспощадной критики применяла ранее фракция Ляшко.

Что говорят наши парламентские источники :

активную поддержку "бюджету катастрофы" обеспечило восстановление так называемого депутатского фонда в сумме 7,3 миллиардов гривен. Такой метод подкупа депутатов за бюджетные средства использовали и во времена Януковича, но Гройсман сделал его главным инструментом в получении желаемых голосов в поддержке своего правительства. Он лично делил наши, бюджетные деньги, для конкретных депутатов, а Правительство утверждало постановление о закупке принтеров или строительство заборов в конкретных школах?!

Ныне восстановленную старую, добрую традицию, когда за провластное голосование рассчитываются миллиардами наших денег для их фирм и округов!

Интересно, что после принципиальной антивластной избирательной кампании партии «За будущее» ее руководители - Палка, Бондарь, Батенко... всего 16 депутатов тоже проголосовали за властную версию жизни страны на 2021 год!

И, конечно, внефракционные депутаты от Ахметова вместе с властью!

Поэтому, не словом, а бюджетными деньгами на свои округа избирательные оппозиционеры показали свое правдивое лицо.

Потому что, деньги превыше всего, а вы, украинский народ в эпоху коронавируса, мужественно и достойно - держитесь!

Ждем голосования бюджета во 2 чтении и в целом.

Напомним, Томенко раскрыл, как и под кого прогнулись украинские суды: "Узаконивание политической и властной коррупции в Украине".

Как сообщала Politeka, Томенко раскрыл, что такое конфликт интересов в контексте дискуссии по КСУ: "этот термин надо расширить".

Также Politeka писала, что Томенко напомнил Зеленскому и Порошенко заигрывания с судьями КС.