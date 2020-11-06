Партия "Национальный Корпус" обратилась с иском в суд на ООО "ЛАСМАК«, которое является владельцем медиаресурса "Страна.ua", и народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву из-за распространения ложной информации, говорится на официальном сайте партии

"6 ноября в Печерский райсуд г. Киева был подан иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Ответчиками по этому делу являются интернет-издания «Страна.ua» и народный депутат Украины Илья Кива, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию о Национальном Корпусе», – сообщил юрист Нацкорпуса Евгений Комиссар.

Речь идет о публикациях, в которых сообщалось об обысках в офисах Нацкорпуса и представителей партии. Соответствующие информационные материалы «Страна.ua» обнародовала 23.10.2020 г., 24.10.2020 г. и 02.11.2020 г. под названиями «СБУ втайне от Авакова провела массовые обыски в “Нацкорпусе” и “Азове”», «Обыски в “Азове” и Нацкорпусе. Найдено оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах. Все подробности» и "Страна” публикует новые данные о националистах, на которых устроила облаву СБУ накануне выборов". Также 24.10.2020 г. народный депутат Илья Кива дополнительно распространил вышеуказанную ложную информацию в Facebook.

"Ни Службой безопасности Украины, ни другими правоохранительными органами не было проведено ни одного обыска или другого следственного действия в отношении представителей ПП «Национальный Корпус». Ни одному известном нам члену ПП «Национальный Корпус» не было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, о которых указывается в опубликованных Ответчиком-1 (“Страна.ua”, – авт.) и впоследствии распространенных Ответчиком-2 (Илья Кива, – авт.) информационных материалах», – говорится в исковом заявлении Нацкорпуса.

В документе также отмечается, что никакие правоохранительные органы не проводили обысков и других следственных действий в помещениях, находящихся в собственности Нацкорпуса.

Именно поэтому в своем иске Национальный Корпус просит суд признать недостоверной и наносящей ущерб деловой репутации партии информацию, распространенную изданием «Страна.ua» и Ильей Кивой, и обязать их опровергнуть ее таким же способом, каким она была распространена.

В партии также отметили, что обнародование недостоверной информации произошло за день до проведения очередных местных выборов, в которых участвовали в том числе выдвинутые Нацкорпусом кандидаты. Поэтому, убеждены в Нацкорпусе, это свидетельствует "об умышленности таких действий и явном намерении нанести наиболее значительный ущерб деловой репутации партии".

Напомним, что на местных выборах представители Нацкорпуса стали депутатами местных советов в четырнадцати ОТГ Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской, Винницкой, Закарпатской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей.

Напомним, Андрей Билецкий с Нацкорпусом провел масштабный марш патриотов в Киеве

Также Politeka писала, Андрей Билецкий раскрыл всю суть опроса от Зеленского: "Выкручиваются, как умеют"