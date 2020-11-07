Стало известно, что при установлении результатов выборов на одном из Фастовского УИК 200 голосов были перемещены в пользу другой партии

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".

При установлении результатов выборов на одном из Фастовского УИК по команде одного из народных депутатов 200 голосов отданных за партию "Наш край" переместили в партии "ОПЗЖ". Однако Киевская областная ТИК никак на это не отреагировала.

Напомним, что по результатам местных выборов председателем Гостомельского ОТГ стал Юрий Прилипко.

Популярные статьи сейчас

Экс-солистка "Серебро" показала реальный размер бюста в узеньком топе: на зависть всем

Вылетевшая из "Танців з зірками" Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня... "

Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"

Вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно»
Показать еще