Стало известно, что при установлении результатов выборов на одном из Фастовского УИК 200 голосов были перемещены в пользу другой партии

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".

При установлении результатов выборов на одном из Фастовского УИК по команде одного из народных депутатов 200 голосов отданных за партию "Наш край" переместили в партии "ОПЗЖ". Однако Киевская областная ТИК никак на это не отреагировала.

Напомним, что по результатам местных выборов председателем Гостомельского ОТГ стал Юрий Прилипко.