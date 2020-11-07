Несмотря на то, что официальные результаты избирательной гонки должны быть установлены до 6 ноября, на сайте ЦИК пока много пробелов. Если информация о главах ОТГ и депутатский состав постепенно обновляется, то список избранных депутатов областного совета - неизвестен
Как стало известно
Сегодня утром стало известно, что областная территориальная избирательная комиссия утвердила фальсификацию по Фастову. В частности голоса избирателей, отданные за "Наш край", открыто переписаны в пользу других политических сил, а некоторые бюллетени вообще признаны недействительными.
Так, согласно "уточненным" протоколам Фастовской городской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования в Киевский областной совет, в партии "Наш край" исчезло почти триста голосов. Зато в ряде политических сил, таких как "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина", странным образом количество голосов существенно увеличилась.
К сожалению, сегодня, местные договорняки в комиссиях обесценивают роль выборов, является примером профанации и нечестности избирательной гонки. Как оказалось, чтобы иметь достойный результат, не обязательно встречаться с избирателями, доказывать свою избирательную программу и иметь политическую позицию. Сегодня судьбу выборов решают политические мошенники и фальсификаторы, "свои" люди в УИК и ТИК, которые запросто пойдут на преступление, - заявили в партии "Наш Край".
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Также известно, что голоса от "Нашего Края" забирают в пользу "ОПЗЖ" по приказу одного народного депутата. Но при этом наблюдатели получили протоколы с участковых избирательных комиссий с мокрыми печатями, подтверждающие уменьшение количества голосов в одной политической силы и пропорциональное увеличение в другой после "пересчета".
Партия "Наш край" обратилась с заявлением о совершении уголовного преступления в правоохранительные органы и надеется, что в ближайшее время будет установлено заказчиков и исполнителей фальсификации выборов на Киевщине.