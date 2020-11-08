Чтобы понимать, куда должно двигаться государство, нужен аудит его состояния.



Это подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время Презентации Аудита экономики и векторов Национальной экономической стратегии Украины до 2030. Сообщается на официальной странице Верховной Рады в Facebook.



По словам председателя парламента, одна из базовых вещей для достижения успеха — правильно поставленная задача, поэтому чтобы движение государства на этом пути было эффективным, надо иметь понимание, какими ресурсами оперировать.

«Для того, чтобы иметь это понимание, — именно и нужен аудит экономики страны», — сказал Дмитрий Разумков.

Как отметил Председатель Верховной Рады, проведение такого аудита было одной из составляющих предвыборной кампании и Президента Украины, и парламентской партии «Слуга народа». По его словам, перезагрузка стратегического видения развития страны была запросом общества во время последних президентских и парламентских выборов.



Председатель парламента выразил благодарность представителям бизнеса за сотрудничество с органами власти в подготовке этого документа. Несмотря на то, что такой экономический аудит должен был бы появиться еще в начале независимости нашего государства, Дмитрий Разумков отметил важность его появления сегодня.

"Надеюсь, это будет не только документ ради документа, как очень часто это делалось, а направление, по которому мы будем строить счастливое будущее для Украины", — отметил он.

Кроме того, Глава Парламента подчеркнул, что Верховная Рада всегда готова участвовать и способствовать эффективному и успешному развитию всех конструктивных начинаний.

Напомним, что государство должно предусмотреть в бюджете 2021 года частичное финансирование зеленой энергетики - Центр Разумкова.

Как сообщала Politeka, к подготовке экономического аудита и Нацстратегии были приобщены представители бизнеса, - директор EBA.

Также Politeka писала, что проведен экономический аудит страны поможет сделать государственный менеджмент более эффективным, - советник президента по экономике.