Машину политического пиара Петра и Марины Порошенко не может остановить даже предсмертное состояние матери последней.

В воскресенье экс-президент и его жена появились на премьерном показе фильма "Атлантида" в кинотеатре "Жовтень" в Киеве, пишет "Знай".

Хотя за день до этого, во время эфира на программе Савика Шустера Петр Порошенко заявил, что его теща может в любой момент умереть от коронавируса.

"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавирус умирает мать. Она потеряла сознание", - заявил Порошенко в субботу. Но уже на следующий день супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе фильма. И радостно фотографировалось со съемочной командой и актерами. Ни Петр, ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства.

Такое поведение неприятно удивило многих украинцев. В социальных сетях уже появились возмущенные комментарии . Пользователи считают, что нормальный человек во время тяжелой болезни близких должен оставаться рядом в стараться поддерживать и помогать.

«Если Петр Алексеевич этого не сделал, то выводов может быть только два: или он сказал неправду на эфире у Шустера о состоянии матери своей жены, или ему настолько важнее политическая агитация, что он просто не удержался от возможности попиариться в таких тяжелых обстоятельствах. Оба выводы показывают, насколько жажда власти изменила «Седого Гетмана», - написал один из пользователей Фейсбука.