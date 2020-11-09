Владимир Омелян прокомментировал направление подозрения в отношении себя в Высший антикоррупционный суд.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в течение первой недели после вручения подозрения относительно действий, которые привели к недополучению бюджетом 30,4 млн грн, ему "была предложена очень неплохая и перспективная должность с превосходным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете к должности шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, если я перестану критиковать Зеленского и Ермака». Об этом Омелян написал в Facebook, передает "Новое время".
"Предложение я отклонил, дело пошло в ход. И снова я единственный бывший министр, дело которого рассматривает ВАКС. Владимир Зеленский-это тупо и не сработает», — добавил он.
Относительно обстоятельств подозрения, Омелян пояснил, что приказ Мининфраструктуры об уменьшении портовых сборов был подписан во исполнение соответствующего распоряжения и постановления Кабинета министров, которые были коллегиально поддержаны всеми чиновниками и подписаны тогдашним премьер-министром.
Также Омелян отметил, что с просьбой снизить портовые тарифы в Украине, которые в 2-3 раза превышают мировые и существенно тормозят развитие экономики, в министерство обращались все бизнес-ассоциации Украины.
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«Этот вопрос был предметом десятков публичных обсуждений на всех уровнях. Более того, бизнес и даже профильный комитет ВРУ настаивает на дальнейшем снижении этого собрания», — добавил бывший чиновник.
Омелян подчеркнул, что прокуратура, хоть и направила в суд подозрение в отношении него, однако почему-то до сих пор не обратилась в суд с требованием остановить действие упомянутого приказа.