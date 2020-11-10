Автобаза Управления делами Аппарата ВРУ заключила с одним из харьковских предприятий договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 миллиона гривен

Как информирует Politeka со ссылкой на Наші гроші, всего было куплено, согласно данным Прозорро, 10 черных Toyota Camry в комплектации “комфорт” по 895 тыс. грн за автомобиль, и четыре в комплектации “элеганс” по 896 тыс. грн.

Среди условий тендера указано следующее: у автомобилей должен быть подогрев передних сидений, машины должны быть укомплектованы датчиками парковки спереди и сзади, также в них должна быть камера заднего вида, климат-контроль, стеклоочистители с датчиком дождя, акустическое лобовое стекло, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистемы Toyota с многофункциональным сенсорным дисплеем и шестью динамиками, и т.п.

Ранее мы писали, что украинцы должны быть готовы к очередному повышению расценок на газ. Такой прогноз озвучил эксперт Дмитрий Марунич.

По его словам, в отдельных населенных пунктах цена на газ может выйти на уровень порядка 9 гривен за кубометр.

"Это уже превышает уровень прошедшего отопительного сезона. При сохранении текущих тенденций такой сценарий вполне вероятен в ближайшие месяцы", - заявил эксперт в комментарии журналистам.

Тарифы на коммунальные услуги зависят от того, найдется ли у предприятий теплокоммунэнерго политическая воля для разрешения долгового кризиса. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

"Что касается тарифов на электроэнергию, думаю, до конца года они подниматься не будут. До конца года действует постановление по ПСО, подписанное еще Кабинетом министров Гройсмана", – прогнозирует эксперт.

Однако, уточняет Землянский, после 1 января 2021 года подобной гарантии уже нет, и даже льготный тариф, гарантирующий для населения оплату первых 100 кВтч элекроэнергии по цене 90 коп/кВт, могут отменить.

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина

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