Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Об этом пишет Знай.юа.

Эксперты еще не раз будут анализировать эти коронавирусные выборы, когда медиа олигархов и деньги застройщиков и феодалов стали главными создателями нового местного самоуправления в Украине.

Однако уже сейчас можно определить их некоторые рекорды и парадоксы.

Итак:

1. Лучшая избирательная сетка Украины - избирательный блок Омельченко, который сформировали бывшие депутаты из команды Черновецкого.

Эти знатоки избирательной психологии простонародья заняли 3 место в Киеве и набрали почти

9 процентов при экзит-поле в 6.7 и почти втрое меньшем мэрском результате Омельченко.

Как говорится, принципиальные Киевские избиратели не продаются, а профессиональная полиция снова не допустила подкупа на выборах?!

2. Политическое возвращение.

Владислав Каськив избран депутатом Закарпатского областного совета от ОПЗЖ.

После экстрадиции из Панамы, подготовки к Зимней Олимпиаде в команде Януковича, советника Президента Ющенко, лидерства в Пори Каськив вернулся в украинскую политику - уже как представитель партии кума Путина-Медведчука?!

3. Родственные совета.

Эти выборы занимают первое место в истории местных выборов Украины по количеству, детей и родственников в целом и родственников известных политиков, чиновников и застройщиков в частности, которые баллотировались и стали депутатами.

Одним словом, избирательная Украина снова поражает.