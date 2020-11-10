Об этом пишет Знай.юа.
Эксперты еще не раз будут анализировать эти коронавирусные выборы, когда медиа олигархов и деньги застройщиков и феодалов стали главными создателями нового местного самоуправления в Украине.
Однако уже сейчас можно определить их некоторые рекорды и парадоксы.
Итак:
1. Лучшая избирательная сетка Украины - избирательный блок Омельченко, который сформировали бывшие депутаты из команды Черновецкого.
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Эти знатоки избирательной психологии простонародья заняли 3 место в Киеве и набрали почти
9 процентов при экзит-поле в 6.7 и почти втрое меньшем мэрском результате Омельченко.
Как говорится, принципиальные Киевские избиратели не продаются, а профессиональная полиция снова не допустила подкупа на выборах?!
2. Политическое возвращение.
Владислав Каськив избран депутатом Закарпатского областного совета от ОПЗЖ.
После экстрадиции из Панамы, подготовки к Зимней Олимпиаде в команде Януковича, советника Президента Ющенко, лидерства в Пори Каськив вернулся в украинскую политику - уже как представитель партии кума Путина-Медведчука?!
3. Родственные совета.
Эти выборы занимают первое место в истории местных выборов Украины по количеству, детей и родственников в целом и родственников известных политиков, чиновников и застройщиков в частности, которые баллотировались и стали депутатами.
Одним словом, избирательная Украина снова поражает.