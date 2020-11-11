Леонид Кравчук отметил, что противник на Донбассе не соблюдает перемирие, но при этом у него нет претензий к России

В частности, глава делегации Украины в ТКГ заявил в интервью Klymenko Time, что несмотря на гибель военных ВСУ на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО.

Но в тот же момент он уверен, что не видит у России реального желания установить мир на Донбассе.

"За последнее время на Донбассе убили двух солдат и двух ранили. У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы – свою. Но есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях", – сказал дипломат.

Кравчук напомнил, что ранее представители России и ОРДЛО требовали отмены постановления о местных выборах, а сейчас заговорили о "дорожной карте" для Донбасса.

"Этим я хочу подтвердить, что реального желания установить мир на Донбассе у России и ОРДЛО нет. В то время, как Украина готова к компромиссу и обсуждению. Мы не предъявляем никому предварительных условий", – добавил он.



Напомним, Кравчук рассказал, что Украина, прежде всего, хочет предложить закончить войну на Донбассе в начале 2021 года, демилитаризовать ОРДЛО и провести там выборы 31 марта.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.