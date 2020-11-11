Политическая партия "УДАР" на прошлых местных выборах продемонстрировала себя, как объединенная команда, готовая побеждать и показывать результаты. Об этом на своей странице в Facebook заявил один из лидеров партии, народный депутат Украины 7-8 созывов Артур Палатный.



Политик обратил внимание на результаты, полученные в столичном регионе. Так, по его словам представители «УДАРа» будут работать в 12 ОТГ и двух райсоветах Киевщины.

Кроме этого, представитель этой политической силы избран председателем Барышевской объединенной территориальной общины.

«Они — лучшие из лучших, те, кому можно доверять и те, кто точно не подведет», – отметил Палатный.



Он также добавил, что партия намерена принять участие в парламентских выборах, «ради усиления команды на местах и воплощения программных основ нашей партии на государственном уровне».



Напомним, 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. Результаты в некоторых регионах государства до сих пор устанавливаются. В крупных городах, таких как Львов и Днепр уже назначили второй тур для выборов городских голов. Мэром столицы же остался ее нынешний глава Виталий Кличко – лидер политической партии «УДАР» – за него свои голоса отдали 50,42% избирателей.