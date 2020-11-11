Политтехнология и пропаганда – так политолог Андрей Золотарев отозвался об информации, которую распространяют подконтрольные нынешнему мэру СМИ.

По словам эксперта, на самом деле, ни о какой победе в первом туре и речи быть не могло, ведь на самом деле Филатова поддержала лишь десятая часть горожан. Идея об украденной кем-то победе в первом туре, должна лишь внушить горожанам мысль о неоспоримой легитимности Бориса Филатова, пишет политолог.

Кроме того, учитывая рекордный антирейтинг нынешнего градоначальника, он абсолютно обосновано нервничает от мысли, что его сопернику Загиду Краснову удастся мобилизовать протестный электорат и выиграть выборы.

«Главный аргумент «филатовых» он хоть что-то делает. Но на самом деле вопрос должен стоять в другой плоскости – насколько качественно и эффективно это делается? Мост обещали отремонтировать за 9 месяцев, а по факту ремонтировали 3 года. Но до конца не довели и бюджет вырос в два раза. Метро обещали сдать в 2020м, но не сдадут и в 2021м. Зато благодаря безграмотным действиям коммунальников общежитие горного чуть не ушло под землю, а какое количество денег ушло чтобы спасти здание , никто не спрашивает. Можно говорить о дорогах, которые без конца переделывают, о ремонте фасадов, который стал сверхкоррупционной по своему масштабу схемой…. Думаете, что это работа или забота мэра о городе?» - пишет Андрей Золотарев.

Исходя из всего этого, получается простой вывод: поддерживая Филатова, мы нанимаем и поддерживаем команду рейдеров и коррупционеров. Они уже показали свою неэффективность, так стоит ли продолжать в том же духе еще 5 лет? Вопрос не в деньгах, а в справедливости, считает эксперт.