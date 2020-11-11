Украинская правительственная делегация в Казахстане провела переговоры о закупках ЖД продукции у компании, которая принадлежит россиянам из санкционного списка. Об этом сообщил военный эксперт Олег Лисный, передают Комментарии
«В ходе переговоров украинской делегации во главе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием в Казахстане обсуждались закупки для Укрзалізниці продукции Электровозосборочного завода (Нурсултан), которым владеет российский «Трансмашхолдинг». Эта компания внесена в санкционный списки как представляющая угрозу для национальных интересов Украины.
Была ли украинская правительственная делегация введена в заблуждение казахскими партнерами, или речь идет об осознанных действия министра, выяснится, очевидно, уже после возвращения правительственной делегации в Украину», - сообщил эксперт.
Он также напомнил, что санкции против ЗАО "Трансмашхолдинг" были введены указом президента Украины в 2016 году, и включают блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, ограничение торговых операций на территории Украины, препятствование выводу капитала за пределы страны.
«Трансмашхолдинг» ранее принимал участие в захвате имущества предприятия "Лугансктепловоз", производственные мощности которого находятся на временно оккупированной территории. Оборудование «Лугансктепловоза» частично демонтировано и вывезено в РФ.
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Электровозосборочный завод в Нурсултане (Казахстан) был построен российским «Трансмашхолдингом» в партнерстве с компанией Alstom в 2012 году.