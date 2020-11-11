Об этом пишет лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, сообщает Знай.юа. Далее приводим слова автора без комментариев.

При моей памяти власти как минимум в третий раз решили разработать государственную программу "Здоровая нация".

Была программа «Здоровье нации» на 2002-2011 годы и программа «Здоровая нация» на 2009-2013 годы.

Понятно, что ни первую, ни вторую никто полностью не выполнил!

У меня складывается впечатление, что наши чиновники в Киеве и на местах начинают думать о здоровую нацию на следующий день после собственного заболевания ковид!

Однако, чтобы решения власти были адекватными, нужно хотя бы пересмотреть то, что успели сделать и что не смогли сделать предшественники, а уже потом открывать Украине «новую национальную идею».

Здесь хочу просто напомнить о своих постановлениях:

- относительно лечения должностных лиц исключительно в украинских государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения от 2006 года;

– о передаче из ГУД при Президенте МЗ 4 элитных заведений Феофании для лечения и реабилитации ветеранов и инвалидов войны от 2014 года, которые тоже власть не спешила поддерживать!

А еще – я потерял мандат депутата в 2016 году, потому что раскритиковал власть за тотальное сокращение финансирования проектов здорового образа жизни, физической культуры, здравоохранения, образования, экологии…

Также, напомню, что команда Родной страны уже около 15 лет реализует программу «Здоровым и спортивным быть модно» без бюджетных денег и мы готовы помочь уже нынешней власти в деле создания здоровой нации.

Но если это искренне, а не потому что ковид!